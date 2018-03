PARANOIA în CEx-ul PSD. Telefoanele contestatarilor lui Liviu Dragnea, verificate - surse (VIDEO)

Şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CEx) a PSD, în care au fost validate candidaturile pentru Congresul de sâmbătă, a fost scena unor adevărate momente de paranoia privind "scurgerea de informaţii".

Liderul PSD a lansat, în timpul şedinţei, acuzaţii la adresa unor colegi de partid, susţinând că dau informaţii "pe surse" la presă şi chiar fotografii. Dragnea a afirmat, chiar de la prezidiu, că o televiziune de ştiri tocmai a difuzat imagini cu social-democraţii care fumează în timpul şedinţei, ceea ce, de fapt, nu se întâmplase, potrivit stiripesurse.ro.

Cei acuzaţi de "trădare" au reacţionat şi şi-au pus telefoanele pe masa prezidiului, pentru a demonstra că nu ei sunt cei care dau informaţii în timp real presei.

Cu toate acestea, Robert Cazanciuc a luat telefoanele şi a verificat dacă s-au trimis sau nu informaţii presei, conform unor surse participante la şedinţă.

Nicolae Bănicioiu a recunoscut, la finalul CEx-ului, după ce a fost întrebat de presă, că au existat acuzaţii de acest fel în şedinţă.

De asemenea, Codrin Ştefănescu s-a declarat exasperat de cele întâmplate în timpul CEx-ului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.