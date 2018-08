Petre Daea o face 'de OAIE': 'Ministrul mă HĂRȚUIEȘTE politic' după dezvăluirile care i-a revoltat pe FERMIERI

Scandalul pestei porcine degenerează! Un important membru ALDE îl acuză colegul său de alianță, ministrul Agriculturi, PSD-istul Petre Daea, că îl hărțuiește politic după ce a dezvăluit că autoritățile vor să ardă toate recoltele de plante furajere călcate de porci mistreți.

Nicolae Hodișan, șeful Direcției Agricole Bihor susține că ministrul Daea a trimis de două ori Corpul de Control peste el după dezvăluirile făcute.

Hodişan spuen că Daea vrea să se răzbune și să îl schimbe din funcție.

„După vizita din 9 auust a şefului Corpului de Control, Petre Daea s-a enervat, fapt pentru care trimite controlul din nou la Oradea pe 20 august! Doresc să spun că în ultima perioadă Petre Daea mă hărţuieşte”, a declarat Hodişan BIHOREANULUI.

De asemenea, şeful Direcţiei Agricole relatează cum a fost umilit la videoconferinţe de către Daea.

„La videoconferinţa Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă privind Combaterea Pestei Porcine Africane din 7 august am fost acuzat şi solicitat să dau explicaţii în faţa a sute de persoane din ţară prezente la această şedinţă, fără să am nici cea mai mică legătură cu acuzaţiile. Am explicat situaţia şi m-am declarar nevinovat. În data de 8 august, o zi mai târziu, Petre Daea a organizat o nouă videoconferinţă cu toate instituţiile judeţene şi centrale din subordinea MADR, la care ministrul m-a terfelit, acuzat şi ameninţat cu „despărţirea”, fără să am posibilitatea să dau explicaţii. După încă o zi, pe 9 august, am primit prima vizită a şefului Corpului de Control. Am răspuns la toate întrebările, am depus documente justificative”, a mai spus acesta.