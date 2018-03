PNL e în fierbere. SURSE: Se pregăteşte schimbarea preşedinţilor de filială consideraţi incomozi (VIDEO)

PNL se pregăteşte de schimbări. Vizaţi ar fi liderii din teritoriu care nu l-ar fi sprijinit pe Ludovic Orban pe parcursul procesului în care, în final, a fost achitat. Pe surse, Ludovic Orban ar vrea să schimbe preşedinţi de filială consideraţi incomozi, informează B1 TV.

Astfel, Consiliul Naţional al PNL şi Biroul Politic Naţional al partidului se reunesc duminică, la Palatul Parlamentului, pentru a stabili, printre altele, criterii de evaluare a filialelor teritoriale ale liberalilor.

Tot potrivit unor surse, în cadrul Biroului Politic Naţional vor fi prezentate obiectivele PNL pentru 2018, iar la Consiliu Naţional se va prezenta raportul de activitate al Biroului Executiv şi al grupurilor parlamentare şi vor fi adoptate modelul de plan de acţiuni şi criteriile de evaluare ale filialelor teritoriale.

