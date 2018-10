Ponta, ales președinte al Pro România, săgeți către Dragnea: Un lider adevărat nu îşi foloseşte partidul ca scut pentru el (VIDEO)

Victor Ponta a fost ales preşedinte al partidului Pro România în cadrul primului congres naţional al formaţiunii politice, informează B1 TV. Fostul premier nu a ezitat şi a lansat un nou atac la adresa şefului PSD, Liviu Dragnea.

Ponta este de părere că liderul trebuie să tragă echipa în sus, nu în jos: "Un lider adevărat este o protecţie pentru echipă şi nu îşi foloseşte echipa sau partidul ca scut pentru el. Atunci când tu, ca lider, eşti o problemă pentru echipă, trebuie să te dai la o parte şi să încerci să ajuţi din orice altă poziţie ca acea echipă să câştige. Îmi doresc să fiu liderul unei echipe formată din oameni în care am încredere şi pe care îi cunosc de mai mult timp, de mai puţin, dar despre care cred că au competenţa şi integritatea necesare".

