Ponta, despre suspendarea lui Iohannis: Să arunci ţara în haos pentru supărarea lui Dragnea e o eroare pe care PSD o va plăti scump

Dacă Liviu Dragnea va fi condamnat a doua oară, va încerca să declanșeze suspendarea președintelui Klaus Iohannis, susține Victor Ponta. Totuși, acesta îi avertizează pe foștii colegi de partid că ar fi bine să nu se alăture șefului lor în această aventură politică și să nu arunce țara în haos, pentru că altfel s-ar putea să plătească mai scump decât în 2007.

”Daca Dragnea va fi condamnat a doua oara va incerca sa declanseze suspendarea lui Iohannis/ eu am trait momentele 2007 si 2012 si ii sfatuiesc pe fostii mei colegi din PSD sa se gandeasca bine inainte de a-l urma pe Liviu Dragnea in aceasta aventura politica - sa actionezi pentru niste principii ( chiar daca pierzi) este de inteles ; sa arunci tara in haos pentru supararea si problemele personale ale lui Liviu Dragnea reprezinta o eroare pe care PSD o va plati chiar mai scump decat pe cea din 2007”, a scris Ponta, pe Facebook.

Totodată, liderul PRO România s-a arătat revoltat de presiunile pe care Dragnea le face asupra judecătorilor, pentru a scăpa de condamnare în dosarul angajărilor fictive: ”nu ma pot pronunta eu despre vinovatia sau nevinovatia lui Dragnea dar sunt revoltat de presiunile pe care le face la adresa judecatorilor folosind PSD, Guvernul, Parlamentul si televiziunile / am avut si eu un dosar penal , nu am vorbit in presa despre el, nu am folosit pe nimeni ca scut, mi-am dovedit nevinovatia in instanta si am fost achitat ( la fel au facut Tariceanu, Grebla, Rusanu, Diaconu si multi altii) / ceea ce face Dragnea este inadmisibil si periculos pentru noi toti”.