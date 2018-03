Premierul Viorica Dăncilă convoacă miniștrii, după ce grefierii au anunțat că vor să declanșeze greva fiind nemulțumiți de salarii și condițiile de muncă.

"Am să am o discuţie azi cu domnul ministru Tudorel Toader, o să discut şi cu doamna ministru Carmen Dan. O să vad care e situaţia şi in funcţie de ce îmi spun dumnealor o să găsim soluţii. A fost o discuţie cu grefierii şi s-a descoperit că nu era vina Ministerului Muncii, de aceea nu vreau să discut înainte să mă documentez. Mă documentez astăzi.", a spus Viorica Dăncilă, potrivit stiripesurse.ro.

Totodată, Viorica Dăncilă a spus că se va face, cât de curând, o evaluare a miniștrilor.