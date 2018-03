Preşedintele UDMR critică opoziţia: Doar PSD-ALDE au fost dispuse la dialog!

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă, în cadrul Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU) de la Târgu Mureş, că formaţiunea pe care o reprezintă este criticată pentru că a ajuns la o înţelegere cu coaliţia PSD-ALDE, dar a subliniat că doar aceste partide au fost dispuse la dialog, spre deosebire de cele din opoziţie, scrie Agerpres.



"Am spus că în Parlament există o colaborare cu PSD-ALDE fiindcă ei au fost dispuşi şi sunt dispuşi la o colaborare şi la dialog. Nu ne înţelegem în toate proiectele, nici noi nu susţinem toate proiectele lor, nici ei nu susţin toate proiectele noastre, dar există un dialog şi sunt dispuşi la a căuta soluţii împreună. Eu aş fi vrut să avem un dialog şi cu opoziţia, dar în afară de USR, cu care în anumite chestiuni am reuşit să dialogăm şi văd o deschidere, cu celelalte partide din opoziţie nu există această posibilitate. PNL a devenit un partid ultranaţionalist, antimaghiar, parcă altceva nici nu îi interesează, atacă la CCR înfiinţarea unei şcoli, nu este împotriva UDMR, este împotriva comunităţii maghiare, şcoala nu este a UDMR. Dar, din acest punct de vedere, este decizia lor. Oricum, abordările de genul 'lasă că trece supărarea UDMR' cred că fac o greşeală şi mai mare. PMP - despre Băsescu eu nu mai pot să mai supun nimic", a afirmat Hunor.



El a susţinut că, dacă se doreşte ca UDMR să nu se izoleze în Parlament, trebuie să colaboreze, fiindcă are doar 7% şi are nevoie de încă 43% din voturi şi pentru proiectele cele mai mici.



"Acestea sunt opţiunile, ori cu PSD-ALDE, ori cu nimeni, pentru că pe cealaltă parte nu ai cu cine", a concluzionat Kelemen Hunor.