Prima candidatură oficială la Congresul PSD. Ce ministru vrea să ajungă vicepreşedinte al partidului

Prima candidatură oficială la Congresul PSD din 10 martie a fost anunţată marţi.

Actualul ministru al Turismului, Bogdan Trif, care este şi preşedintele Organizaţiei Judeţene PSD Sibiu, candidează pentru funcţia de vicepreşedinte al Partidului Social Democrat din România.

"În momentul în care am preluat conducerea organizaţiei PSD Sibiu, principalul meu obiectiv a fost să construiesc o echipă credibilă, puternică şi care să reprezinte o forţă pentru Partidul Social Democrat. Aşa s-a şi întâmplat: pentru prima dată PSD Sibiu a primit recunoaşterea la nivel naţional prin numirea a doi miniştri secretari de stat şi, tot în premieră pentru organizaţia noastră, am obţinut şi un portofoliu de ministru, respectiv cel al Turismului.

Este timpul pentru următorul pas pentru PSD Sibiu, aşa că am decis să candidez pentru funcţia de vicepreşedinte la nivel naţional. Îmi doresc să fiu unul dintre liderii care va reprezenta Regiunea 7 Centru. Este o provocare atât pentru mine, cât şi pentru Organizaţia PSD Sibiu, care astfel mai urcă o treaptă în ierarhia organizaţiilor PSD din ţară. Sibiul începe să fie cu adevărat important pe harta politică.

Am convingerea că voi avea susţinerea majorităţii colegilor din Sibiu, Braşov, Mureş, Alba, Harghita şi Covasna, care vor decide prin vot direct alegerea liderilor Regiunii 7 Centru", a declarat Bogdan Trif, potrivit unui comunicat de presă al PSD Sibiu.

Conform unei decizii luate în cadrul Comitetului Executiv Naţional (CEX), fiecare regiune de dezvoltare va fi reprezentată în noua structură de conducere a PSD de câte doi vicepreşedinţi. Dintre cei doi lideri, unul trebuie să fie obligatoriu reprezentant al Organizaţiei de Femei.

Aşadar, Regiunea 7 Centru va reuni judeţele Sibiu, Braşov, Mureş, Alba, Harghita şi Covasna, ce urmează a fi reprezentate de doi vicepreşedinţi.

Joi, în cadrul Comitetului Executiv Naţional vor fi validate propunerile de candidaturi ale vicepreşedinţilor venite din partea organizaţiilor judeţene, iar pe 10 martie, în cadrul Congresului Naţional al PSD vor fi organizate alegerile pentru funcţiile de vicepreşedinţi la nivel naţional. Pentru alegerea acestora, din fiecare regiune vor vota doar delegaţii organizaţiilor judeţene din zona respectivă, potrivit comunicatului.

După Congresul din 10 martie, PSD va avea16 vicepreședinți - opt femei și opt bărbați. Între timp, în spațiul public au apărut deja numele posibililor viitor ocupanți ai acestor funcții (Detalii AICI).