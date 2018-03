PSD, în plin scandal înainte de Congres: Cine se luptă pentru funcțiile de conducere din partid (VIDEO)

Termenul de depunere a candidaturilor pentru Congresul PSD expiră joi, la ora 16:00. Majoritatea organizaţiilor judeţene ale PSD şi-au desemnat candidaţii pentru funcţiile de conducere din partid, care vor fi votaţi la Congresul Extraordinar din 10 martie.

Între timp, au început scandalurile în partid. Deputatul Cătălin Rădulescu a contestat modul în care sunt făcute alegerile la congresul de sâmbătă, susținând că nu este normal ca din fiecare județ să poată candida o singură persoană și cere să ia cuvântul la congres și să fie discutată în plen această situație.

Și Ecaterina Andronescu, și Nicolae Bănicioiu își doresc să candideze pentru funcția de președinte executiv și există nemulțumiri și din partea lor.

Pentru funcția de președinte executiv, filiala București a anunțat că o susține pe Viorica Dăncilă.De asemenea, Gabriela Firea și Robert negoiță sunt susținuți de această organizație pentru funcțiile de vicepreședinți.

O surpriză vine în privința lui Marian Oprișan, care, până acum, îl critica dur pe Liviu Dragnea, dar acum este susținut de liderul PSD Liviu pentru funcția de vicepreședinte.

