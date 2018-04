Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacţionat după decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a nu da curs cererii ministrului Tudorel Toader de revocare a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

CTP consideră că, prin decizia sa, şeful statului şi-a exercitat dreptul legal şi că "ceea ce au spus politicienii, că preşedintele a greşit sau nu, nu are relevanţă".

"El (Klaus Iohannis, n.r.) nu a spus că DNA e perfect şi că nu trebuie schimbat procurorul şef, a spus că nu se justifică schimbarea pe baza documentului de revocare", a explicat, la Digi 24, Cristian Tudor Popescu.

"Nu are sens să se discute dacă preşedintele, prin anunţul său, are dreptate. Ceea ce vrea Tudorel Toader să pună în discuţie este dreptul pe care l-ar avea sau nu Klaus Iohannis să respingă revocarea propusă de Tudore Toader. Nu discutăm dreptatea preşedintelui, ci dreptul.

Ceea ce au spus politicienii, PSD - că preşedintele a greşit - , nu are relevanţă pentru că preşedintele şi-a exercitat dreptul legal. Opoziţia spune că a făcut bine, nu putem spune nici asta, şi-a exercitat dreptul legal.

Tudorel Toader ce spune? Că preşedintele nu are abilităţile legale pentru a respinge revocarea propusă de Tudorel Toader. Verbul care intră în discuţie este a propune, deci ministrul propune, nu decide, pentru că altfel decidea Tudorel Toader.

Urmează CSM – avizul e consultativ, dar ce sens ar avea dacă instituţia care urmează în lanţul decizional, adică Preşedinţia, ar fi redusă prin reprezentantul său la mâna cu care acesta ţine stiloul, adică dacpreşedintele ar fi considerat fără creier şi şi-ar exersa mâna în semnătură. Atunci ce rost mai are munca CSM, a tuturor celor care au alcătuit un raport de aviz avansat preşedintelui? Nu ca să-l ajute să gândească în legătură cu decizia?

După CSM vine preşedintele – a gândit două luni şi şi-a folosit consilierii juridici care i-au elaborat un raport cu ajutorul căruia să decidă.

Dacă presupunem că preşedintele nu are dreptul să respingă o propunere, cum e posibil să aibă dreptul să respingă o propunere în legătură cu premierul?

Mai spune Tudorel Toader că nu are abilităţi legale şi nici competenţele să evalueze managerial şi profesional activitatea DNA. Păi nici nu a evaluat-o. El a evaluat raportul prezentat de Tudorel Toader şi raportul CSM, are aceste două acte şi folosind expertiza consilierilor decide în legătură cu aceste două documente.

Preşedintele nu a spus că DNA e perfect şi că nu trebuie schimbat procurorul şef, a spus că nu se justifică schimbarea pe baza documentului de revocare.

Refuz să cred că judecătorii CCR ar putea să dea o decizie prin care să-l reducă pe preşedinte la mâna cu care ţine stiloul, ar fi o jignire la adresa poporului care l-a votat şi a statului român. Cum să spui despre preşedinte că e un iscălitor?

Probabil că Tudorel Toader spune: ce important e Tudorel Toader, iată el face şi o sesizare, ce om mare e Tudorel Toader, se priveşte în oglindă, se mângâie pe faţă. Nu e conştient că s-a încărcat şi cu un context politic internaţional, Macron a spus că-l apreciază foarte mult pe Iohannis. E limpede susţinerea de care beneficiază Iohannis şi cei care apără legile justiţiei din partea UE, iar de partea cealaltă Dragnea care face bancuri în legătură cu întâlnirea dintre ministrul de externe al Franţei şi Kovesi.

Cum a fost Tudorel Toader până acum jurist, judecător al CCR? De ce nu s-a făcut de la început politician dâmboviţean?", a continuat CTP.