Robert Turcescu, ATAC devastator la adresa PSD: "E o tripletă în faţa căreia ajungi să scuipi în sân"

Deputatul PMP Robert Turcescu a lansat luni un atac extrem de dur la adresa fostelor şi actualei conduceri a Ministerului Educaţiei.

El a afirmat că Pavel Năstase, Liviu Pop şi Valentin Popa - cei trei miniştri care s-au perindat în doar un an la conducerea instituţiei - nu au făcut nimic din programul de guvernare.

"Năstase, Pop şi Popa - nu e vreun trio formidabil -, e o tripletă în faţa căreia ajungi să scuipi în sân când te gândeşti că toţi trei s-au perindat în doar un an de zile la conducerea Ministerului Educaţiei şi abia ce am păşit în anul 2 al guvernării PSD, ferească sfântul să o ţină în ritmul ăsta, că la aşa rotaţie a cadrelor tare mi-e teamă că după Pop şi Popa urmează unul sau mai mulţi protopopi la conducerea pe ultimul drum a rămăşiţelor educaţiei naţionale. Ce au făcut Năstase, Pop şi Popa? Nimic din programul de guvernare pasat cu copy paste de la unul la altul ca un cartof fierbinte pe care numai minţile încinse în campanie electorală l-ar fi putut coace. Aţi promis manuale, salarii, construcţii de şcoli şi grădiniţe, marea cu sarea pentru învăţământul românesc. De un an de zile schimbaţi miniştri şi măcelăriţi ce a mai rămas de măcelărit din legea educaţiei. Brambureala din vremea Abramburicăi pare azi o dulce amintire când ne uităm că Năstase, Pop şi Popa nici de o brambureală nu sunt în stare, măcar să vină cu o idee, bună - proastă, o idee să fie", a afirmat Turcescu, la dezbaterea moţiunii simple pe Educaţie, în plenul Camerei Deputaţilor, potrivit Agerpres.

Conform deputatului PMP, cei trei nu au avut şi nu au idei pentru că "mandatul înseamnă punerea în practică a unor ordine de partid" şi aşa s-a ajuns la "situaţia stupidă în care directorii de şcoli care nu au promovat examenul pentru ocuparea postului să fie totuşi numiţi în funcţie".

"Educaţie marca PSD! Cu legea în mână le arătăm elevilor că nota pe care o obţin la un examen, dacă faci parte din partidul care trebuie, vei obţine funcţia pe care o doreşti, chiar dacă nu o meriţi. Domnule ministru, v-aţi atins de doctoratele plagiate sau nu vă lasă 'Daddy' să loviţi chiar aşa de tare în inimioara statului paralel? Bine că vă ocupaţi de reînfiinţarea editurii unice, vestita Editură Pedagogică din vremea lui Ceauşescu. De fapt, domnilor, sunteţi paraleli şi la ani-lumină distanţă de ceea ce înseamnă un sistem de educaţie pentru secolul 21. Pentru generaţii întregi de elevi şi de studenţi e un ghinion teribil că trebuie să facă şcoală sub conducerea unor miniştri care în vremea lui Spiru Haret ar fi fost buni la dat cu sapa, sau hai, fie, şi la cărat mapa, dar în niciun caz la conducerea învăţământului românesc", a conchis Robert Turcescu.