S-A TERMINAT! Speranțele lui DRAGNEA, spulberate de un fost ministru PSD: Iohannis are ULTIMUL CUVÂNT

Preşedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, a declarat miercuri că preşedintele Klaus Iohannis se află la capătul procedurii revocării șefei DNA.

"Nu am participat până acum la vreo discuţie de partid, nu s-a pus problema la partid să facă PSD ceva. Preşedintele Iohannis este la capătul acestei proceduri, este responsabil de această decizie, politică evident", a afirmat Cazanciuc, potrivit stiripesurse.ro.

El a subliniat că pe legea în vigoare, preşedintele are ultimul cuvânt.

"Eu, personal, nu am studiat din punct de vedere juridic dacă această soluţie ar fi viabilă sau nu. Am văzut referiri la decizia de ieri a Curţii Constituţionale, dar nu am citit decizia Curţii Constituţionale integral să văd dacă s-ar pune sau nu problema unui conflict. În momentul de faţă, pe legea în vigoare, preşedintele este la capătul acestei proceduri şi este responsabil de ea", a adăugat Cazanciuc.