S-A TERMINAT! Viorica Dăncilă, făcută praf de o COLEGĂ SOCIALISTĂ: “Mă mir că VORBEȘTE! Credeam că e MUTĂ! În atâția ani în care am fost împreună…”

Europarlamentarul socialist Ana Gomes a lansat un atac devastator la adresa premierului Viorica Dăncilă, criticând prestația ei în calitate de europarlamentar, membru al grupului Socialiștilor Europeni.

“În primul rând, mă mir că această doamnă vorbește. Credeam că e mută. În atâția ani în care am fost împreună în grupul socialist în Parlamentul European, eu nu am auzit-o să deschidă gura vreodată. Da, mi s-a transmis ce spune acum despre mine și m-a apucat râsul. Sunt, într-adevăr, membru neretribuit în Friends of Europe, fundație care e în parte finanțată de Soros, așa cum sunt și în Amnesty International. Demonizându-l astfel pe Soros, socialiștii români nu fac decât să o ia pe calea populismului est-european cel mai îmbâcsit, precum Orban în Ungaria, toți cei cu derive spre dreapta neasumată și mincinoasă care dau vina pe un filantrop pentru a-și ascunde afacerile de corupție și tendințele autoritare de acasă. Acești oameni n-au nimic socialist și nu au nimic de-a face cu stânga. Populism găunos și corupție pe bandă rulantă”, a declarat Ana Gomes, pentru blogul CabalinKabul.

Declarațiile dure ale europarlamentarului vin ca reacție la afirmațiilor Vioricăi Dăncilă care a comparat-o pe Ana Gomez cu Monica Macovei, “pentru modul în care îşi defăimează ţara”.