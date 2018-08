S-a trezit și Carmen Dan, după mai bine de o săptămână: Prezint scuze celor care au avut de suferit pe 10 august, fie ei civili sau jandarmi (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a prezentat azi de la ora 19,00 principalele concluzii ale raportului intern din minister privind violențele din 10 august.

La începutul declarației de presă, ministrul și-a cerut scuze celor răniți, după nouă zile de la violențele din Piața Victoriei.

“Prezint scuzele mele tuturor care au avut de suferit în urma violențelor de săptămâna trecută”, a precizat Carmen Dan.

Pe parcursul declarației, ministrul Afacerilor Interne a susținut că intervenția în forță a jandarmilor a fost justificată, în condițiile în care au fost ”sute de persoane, circa o mie de persoane violente la miting”.

