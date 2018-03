SCANDAL la CNCD, după ce Viorica Dăncilă nu a fost sancționată : “Aduce atingere DEMNITĂŢII umane! Ne-a AFECTAT credibilitatea”

Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Asztalos Csaba, a declarat luni seară, într-o emisiune televizată, că prin decizia consiliului director de a nu o sancţiona pe premierul Viorica Dăncilă pentru afirmaţia privind persoanele cu autism, s-a ratat ocazia de a transmite liderilor de opinie, în special politicienilor, să fie "mai riguroşi" în exprimarea publică şi să evite etichetările.

"Eu am avut o opinie separată, în sensul în care am argumentat că declaraţia doamnei prim-ministru depăşeşte limitele libertăţii de exprimare, având în vedere calitatea de înalt demnitar al persoanei în cauză şi având în vedere că această exprimare de autist-autişti s-a folosit într-un sens peiorativ. Chiar dacă nu putem să reţinem intenţia doamnei prim-ministru de a afecta demnitatea umană a persoanelor cu autism, dar efectul indirect acesta este, adică aduce atingere demnităţii umane a persoanelor afectate de autism şi nu numai acestor persoane, ci şi familiilor lor care se confruntă în viaţa de zi cu zi cu această etichetare, cu această stigmatizare a copiilor, în special (...) Şi aici suntem în prezenţa unui discurs de ură, până la urmă, în societate, care venind din partea unui înalt demnitar public (...) este un semnal negativ în societate. Eu am apreciat că suntem în prezenţa unei discriminări şi că s-ar impune o minimă sancţiune - avertismentul (...) care ar fi fost proporţională cu scopul urmărit în acest caz", a declarat Asztalos Csaba, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, "speţa", în jurul căreia s-a făcut o foarte mare publicitate, a avut şi o miză din perspectiva dezbaterii publice, prin care CNCD ar fi avut ocazia să transmită formatorilor de opinie, în special politicienilor, să fie mult "mai riguroşi" în exprimarea publică şi să evite etichetările.

"Sunt convins că ne-a fost afectată credibilitatea cu această decizie (...) şi va trebui în continuare să probăm prin activitatea noastră că suntem o instituţie echidistantă. Eu, în calitate de preşedinte al CNCD, îmi asum această decizie, chiar dacă consider că pentru noi este un eşec. Este decizia colegiului CNCD, până la urmă, iar noi suntem o echipă", a mai spus acesta.

Întrebat ce alte sesizări se află pe rolul CNCD, Asztalos a amintit, printre altele, o plângere împotriva preşedintelui României şi a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, cu privire la utilizarea etichetării de "penali" şi "infractori", sesizări făcute de către un organ de presă care are ca obiect activitatea din zona Justiţiei.

CNCD a stabilit luni că afirmaţia premierului Viorica Dăncilă despre 'autişti' care 'dezinformează' la Bruxelles se încadrează în limitele libertăţii de exprimare şi nu constituie discriminare.