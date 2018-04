Șeful ANAF, Ionuț Mișa, a fost convocat de Liviu Dragnea.

Mișa, fost ministru al Finanțelor în Guvernul Tudose, a fost văzut întrând în grabă în biroul de la Camera Deputaților al lui Dragnea.

”Am discutat despre formularul unic, astfel încât să nu mai fie niciun fel de problemă și să funcționeze cât mai bine (...) În ceea ce privește formularul unic, decizia o ia ministrul, prin Direcția de legislație. Treaba ANAF este să pună în aplicare acest formular și să se asigure că nu există probleme la funcționalitate, la depunere, la numărul de contribuabili”, a declarat Ionuț Mișa.

Citește și: Șeful ANAF, convocat de URGENȚĂ de Liviu Dragnea (VIDEO)Ce este cancerul pancreatic, boala de care a murit Ionela ProdanÎntânire de grad ZERO la Senat: Iohannis și Tăriceanu, față în față după refuzul președintelui de a o revoca pe Kovesi

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.