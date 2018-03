Șeful departamentului Centenar, Paul Cotîrleț, a fost revocat din funcție de către ministrul Culturii, George Ivașcu.

Anunțul a fost făcut în ședința de Guvern de miercuri.

Motivul invocat este lipsa unui concept unitar şi a unor obiective coerente.

