Senatul a respins proiectul care prevede acordarea celui de-al 13-lea și al 14-lea salariu de către firmele private

Senatorii au respins proiectul de lege care prevede acordarea celui de-al 13-lea și al 14-lea salariu de către firmele private, care să nu depășească 20% din impozitul pe profit sau 0,5% din cifra de afaceri.

Proiectul a fost inițiat de PNL. De altfel, senatorii liberali au fost și singurii care au votat ”pentru”. Aleșii USR s-au abținut.

"Prin acest proiect de modificare a legislatiei in vigoare, firmele cu capital privat vor folosi pana la 20% din impozitul pe profit, si pentru acordarea unor prime, salarii in plus, angajatilor, concept european pentru cresterea productivitatii economice prin stimularea participarii angajatilor la profitul companiei. Cu totii am fost martori, aici in Parlament, cand s-au votat legea salarizarii si legea pensiilor speciale. Astazi, este randul salariatilor din mediul privat, cei 4 milioane de angajati care, realist vorbind, sunt motorul economiei acestei tari, adevaratele albine lucratoare ale Romaniei. Mai mult, acest proiect este un argument concret impotriva depopularii, impotriva plecarii romanilor din Romania, a dezbinarii, a dublei masuri, impotriva discrepantelor dintre veniturile din mediul privat si cel bugetar. Stim cu totii ca societatile private se confrunta astazi cu o criza profunda a oamenilor specializati. Sunt angajati care, dupa ce se specializeaza in cadrul societatii, aleg sa plece, e lesne de inteles de ce. Omul pleaca acolo unde este dorit, unde ii este mai bine! Si asa companiile sunt nevoite sa o ia de la capat cu pregatirea. Propunem prin acest proiect de lege, acordarea posibilitatii companiilor private de a oferi angajatilor cel de al 13 lea si al 14 lea salariu, deci o crestere a veniturilor cu 17%," a susținut deputatul Ion Ștefan, inițiatorul proiectului, citat de HotNews.

Acesta a argumentat și prin încasările suplimentare la buget ce vor veni din impozitul pe salarii, contribuția de sănătate, contribuțiile sociale aplicate celui de al 13-lea și 14-lea salariu.