Sorin Ovidiu Vîntu a declarat într-un interviu exclusiv acordat Sorinei Matei că nu știe ce va face după ce iese din pușcărie, dar nu exclude să intre în politică și să preia puterea în România.

"Încă nu m-am decis, nu știu dacă după ce ies din închisoare mai apuc. Nu știu dacă reintru în afaceri sau preiau puterea în România. Eu nu vreau să intru în politică, dacă intru să iau puterea nu înseamnă că intru clasic în politică.

Am avut tot timpul puterea. Uitați-vă prin ce m-ați târât voi ca stat, aveți impresia că sunt un om căzut?

Sunt unul dintre puținele personaje care știu că puterea impune și o responsabilitate. Iar responsabilitățile pe care le-am avut oricând am avut puterea într-un domeniu au fost pe deplin sadisfăcute.

Dacă voi dori să iau puterea, voi vrea să iau puterea ca să pun în practică proiectele pe care le am pentru voi", a afirmat Sorin Ovidiu Vîntu.

