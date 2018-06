Călin Popescu Tăriceanu a afost huiduit la Cluj-Napoca.

”Nu vrem să fim conduşi de hoţi” sau ”Susţinătorii hoţilor nu au ce căuta la Cluj”, au scandat oamenii la sosirea șefului Senatului la sediul ALDE din oraș.

Mai mult, aceștia i-au cerut lui Tăriceanu să semneze petiția ”Fără penali în funcţii publice”, potrivit Umbrela Anticorupție Cluj.

Vizibil iritat, șeful ALDE nici nu a întors capul spre contestatarii care țineau în mâini pancarte cpe care scria ”ALDE a mai câştigat un penal” (cu referire la Marius Nicoară - n.r.), ”Suntem cu ochii pe voi” sau ”Legi pentru cetăţeni, nu pentru politicieni”.

