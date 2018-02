Teodorovici NU RENUNŢĂ la „IMPOZITAREA” Bisericii. „ Am vorbit cu patriarhul şi ...”

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a precizat că doreşte să discute cu Biserica Ortodoxă Română (BOR) despre sumele pe care teoretic statul ar trebui să le ia ca impozit, dar care vor rămâne în cadrul bisericii pentru activităţi cu caracter social.

"Nu am discutat încă, vom avea o discuţie pentru că aşa e normal să fie. Am vorbit cu patriarhul şi înainte, şi în 2015, şi cu ani în urmă, dar nu este o impozitare a Bisericii. România, din păcate, are o situaţie în zona socială destul de neplăcută. Vă dau un exemplu: centrele de plasament. Să mergeţi să vedeţi cum sunt, din păcate, astăzi. Nu fac decât să găsim încă o soluţie financiară astfel încât acei copii să aibă o viaţă mai bună. Nimic altceva, nu ia nimeni niciun ban în plus la stat. Nu asta a fost propunerea. În orice ţară, nu numai statul se implică, sunt structuri nonprofit, Biserica care se ocupă de zona socială. O să avem o discuţie", a spus Teodorovici, citat de Ştiripesurse.

Ministrul a adăugat că atunci când Patriarhia va avea timp se va discuta.

"Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar în a sublinia mult mai bine şi mai clar rolul acesteia pe care îl are în societate vizavi de problemele cu caracter social. Adică, acele sume pe care statul teoretic ar trebui să le ia rămân la Biserică. Nu le ia statul deloc, iar biserica de acei bani întreprinde activităţi cu caracter social pe care statul le menţionează şi anume: copii cu probleme, persoane cu dizabilităţi, oameni în vârstă", a precizat, sâmbătă, Eugen Teodorovici, caând a fost întrebat dacă mai susţine impozitarea bisericii potrivit unor declaraţii făcute anul trecut în acest sens.