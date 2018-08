The Washington Post și The Economist: Folosirea violenței, ultima tactică a PSD în încercarea de a se proteja de consecințele activităților infracționale. Cel mai mare beneficiar - Liviu Dragnea (VIDEO)

The Washington Post și The Economist, două dintre cele mai prestigioase publicații la nivel internațional, au publicat materiale extrem de dure despre deteriorarea democrației din România. Jurnaliștii străini acuză PSD și mai ales pe liderul partidului, Liviu Dragnea, că au ajuns inclusiv să se folosească de instituțiile de forță ale statului pentru a lovi cetățenii, în încercarea disperată de a scăpa de consecințele activităților infracționale.

”Guvernul corupt al României a recurs la forța brută, ca răspuns la protestele organizate împotriva atacului său asupra statului de drept”, notează The Washigton Post. Jurnaliștii americani au scris că forțele de ordine i-au lovit pe protestatari, pe jurnaliști și chiar și câțiva cetățeni israelieni, care nici măcar nu erau la protest. Ei remarcă, de asemenea, numărul mare de răniți după atitudinea violentă a jandarmilor: peste 400. ”Reprezintă o cifră șocantă pentru o țară care este membru al Uniunii Europene și al NATO”, mai notează Washington Post.

”Folosirea violenței a fost ultima tactică a partidului de guvernământ, Partidul Social Democrat, în ceea ce a fost o campanie neîncetată de încercare de a se proteja de consecințele unei activități infracționale. Cel mai mare beneficiar al său este liderul său, Liviu Dragnea, care are deja două condamnări penale la activ, inclusiv una în luna iunie, pentru că a pus resursele PSD pe statele de plată ale Guvernului.

Iar acest rezultat a fost mulțumită eforturilor intense ale Laurei Codruța Kovesi, șeful Direcției Anticorupție, pe care România a creat-o în urmă cu 5 ani, la presiunile Uniunii Europene.. Per total, doamna Kovesi și echipa sa a câștigat prin condamnările a peste 1000 de oficiali, inclusiv 9 foști miniștri și zeci de parlamentari.

Ea a fost recompensată prin forțarea demisiei, luna trecută, de către echipa domnului Dragnea, care de asemenea a aprobat legi ale dezincriminării infracțiunilor și a slăbit puterea independenței procurorilor și judecătorilor.

Veștile bune sunt că românii obișnuiți, la fel ca cetățenii Poloniei care s-au opus unei încercări similare de acaparare a puterii guvernamentale, s-au opus.”, se arată în articolul The Washington Post.

Jurnaliștii americani atrag atenția că poporul român are nevoie de sprijinul democrațiilor occidentale, inclusiv al Statelor Unite. Ar trebui inclusiv să fie sancționați oficialii români implicați în cazuri de corupție și în actele de violență împotriva demonstranților pașnici.

La rândul lor, jurnaliștii britanici de la The Economist au postat pe Facebook un material video în care explică situația de la București.

”Ce trebuie făcut pentru a curăța un stat corupt? Într-unul dintre cele mai corupte state din Uniunea Europeană, un procuror a preluat agenda publică, condamnând peste 1000 de oficiali români” - au scris jurnaliștii britanici, cu referire la Codruța Kovesi. Ei au mai precizat că protestatarii sunt furioși tocmai pentru că sunt conștienți de amploarea fenomenului corupției.

