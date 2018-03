Timmermans, mesaj pentru liderii de la București, pe tema Justiției: Pentru numele lui Dumnezeu, nu alergați în direcția opusă! Nimeni nu mai are scuza că nu suntem corect informați. Știm exact ce se întâmplă! (VIDEO)

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut joi, la București, întrevederi cu premierul Dăncilă, președintele Iohannis, ministrul Justiției, Tudorel Toader, șefii Senatului și Camerei Deputaților, Dragnea și Tăriceanu, dar și cu membrii Comisiei Iordache. În cadrul unei conferinţe de presă, Frans Timmermans a susţinut că România a realizat multe progrese în ceea ce priveşte consolidarea sistemului de justiţie şi prevede ridicarea MCV-ului în 2019,cu condiţia ca ţara noastră să continue progresele în domeniu. Acesta a mai declarat că începând de astăzi, va exista o comunicare permanentă cu cei doi şefi ai camerelor, dar şi cu membrii comisiilor din Parlament.

”Mesajul meu e urmatorul: in ultimii 20 de ani ati obtinut atat de multe lucruri in ce priveste independenta justitiei in Romania. E ca si cum ati alergat un maraton si acum sunteti pe ultima suta de metri, mesajul meu e sa alergati in continuare, dar nu incepeti sa alergati in directia gresita, alergati spre linia de finis. Nu va opriti, nu stati pe loc, si pentru numele lui Dumnezeu nu alergati in directia opusa. Cel mai important e ca toti cei implicati sa lucreze impreuna, nu unul impotriva celuilalt”, a continuat Timmermans.

Acesta a mai spus că se va pune la dispoziția președinților celor două Camere, Dragnea și Tăriceanu, și îi va asculta mereu, astfel încât aceștia să nu mai aibă scuza că oficialii europeni îi critică pentru că sunt prost informați: ”Am convenit cu presedintii camerelor, cu premierul ca vom intensifica contactele, voi fi la dispozitia lor zi de zi, daca e nevoie. E foarte important sa fim in legatura si cu Parlamentul. Se pare ca sunt niste oameni care au spus ca Comisia Europeana nu a inteles foarte bine, ei bine de acum nimeni nu va mai avea o astfel de scuza pentru ca vom lucra in mod direct”.

”Sunt mereu foarte bine informat si stiu exact ce se intampla aici”, a insistat oficialul european.

Totodată, acesta a condamnat atacurile îndreptate împotriva Justiției ce au fost lansate în ultimul an: ”Putem rezolva problemele doar daca toate institutiile sunt implicate, inclusiv sistemul judiciar. Trebuie sa lucram pe marginea legilor justitiei pentru a ne asigura ca facem lucrurile cum trebuie. Asta se poate intampla doar intr-o atmosfera de cooperare, trebuie sa dam dovada de respect pentru rolurile celorlalti. Separarea puterilor nu e o problema in Romania, a fost cladit un sistem judiciar foarte puternic si cred ca romanii pot fi mandri. Atacurile la adresa justitiei, in presa si in dezbateri, risca sa creeze impresia in randul opiniei publice ca e o problema cu justitia. Opinia Comisiei e ca nu e o problema, sigur pot exista imbunatatiri”.