Tomac (PMP): Comisia Europeană nu a uitat că PSD striga de pe stadioane că nu va avea toată puterea, până nu va controla Justiția (VIDEO)

Comisia Europeană nu a uitat că PSD transmitea chiar de pe stadioane că nu va avea toată puterea, până nu va controla Justiția, a declarat Eugen Tomac, președintele executiv al PMP.

Acesta a comentat, pentru B1 TV, vizita la București a lui Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene.

