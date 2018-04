Traian Băsescu: L-aş remania pe Tudorel Toader fluierând. Este ridicol, penibil! (VIDEO)

Traian Băsescu a continuat seria atacurilor la adresa ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, pentru că acesta a anunţat că va sesiza la Curtea Constituţională faptul că preşedintele Klaus Iohannis a refuzat să accepte cererea de revocare din funcţie a procurorului-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi.

"Omuşurul ăsta a venit cu o mare etichetă de marele specialist şi profesor în drept şi n-a făcut nimic pentru creşterea performanţei justiţiei. Măcar dacă lua decizia Curţii Constituţionale şi spunea că uite avem de modificat astea 100 de articole, făcea ceva. Nu a lăsat nimic de urma sa. Eu l-aş remania fluierând. E Tăriceanu care îl susţine, ei l-au susţinut şi la Curtea Constituţională.

Toader în loc să se ocupe de Codul Penal şi de Procedură Penală, el s-a ocupat de Kovesi că aşa i-au spus Tăriceanu şi Dragnea. Acu se pare că Dragnea se derobează puţin. Dar eu sunt curios cum v-a rezolva problema la Curtea Constituţională pentru că va spunea că va face. Sper că se uită şi în Constituţie. El nu poate ataca la CCR nimic. (...)

O să ia de pe Agerpres anunţul preşedintelui. E ridicol, penibil! Mai mult decât atât, aici discutăm de o dispută dintre ministrul Justiţiei şi preşedinte. Să admitem că preşedintele emitea un act oficial, dar nu îi trebuie, pur şi simplu a spus nu. Să admitem că emitea un act trebuia să fie în conflict Guvernul nu ministrul Justiţiei ca să existe conflict între instituţiile statului, ori scrisoare şi solicitarea nu a făcut-o Dăncilă deci nu e conflict cu Guvernul. Cred că joacă piesa absurdului", a afirmat Traian Băsescu în emisiunea Dosar de Politician.

