Traian Băsescu: PSD a votat pentru susținerea lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat duminică, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că la Congresul de sâmbătă, PSD a votat în unanimitate în favoarea începerii dezbaterilor pentru cinci convenţii naţionale. Una dintre aceastea este cea pentru preşedinţia Consiliului UE, social-democrații votând ca România să preia președinția Consiliului.

Cu alte cuvinte, a explicat Traian Băsescu, PSD a votat ca președintele Iohannis să preia conducerea instituției pentru că este singurul care îndeplinește toate condițiile necesare.

"Aici trebuie să lăsăm deoparte atacurile, răfuielile politice, politicile partizane şi să stabilim împreună care sunt proiectele majore pe care trebuie să le aibă România în vedere, dar şi care sunt realizabile”, a spus Liviu Dragnea, sâmbătă.

”Daddy a propus cinci convenții să fie semnate. (...) Congresul a votat că PSD se va bate pentru ca România să preia mandatul după Donald Tusk, în 2019 se termină în iunie-iulie și intră în funcțiune în septembrie”, a explicat Băsescu.

Întrebat pe cine susține PSD la președinția ConsiliuluI European, fostul șef al statului a răspuns: ”La președinția ConsiliuluI European trebuie să susții după regulile Consiliului. Întotdeauna, președintele se alege dintre membrii Consiliului. Numai pe domnul președinte Iohannis îl avem. PSD nu a avut niciodată membru în Consiliul European. Klaus Iohannis e singura persoană care îndeplinește condițiile. Viorica Dăncilă nu poate pentru că nu e membră a Consiliului European. (...) PSD a votat ca România să dea președintele ConsiliuluI European. Iar liberalii au votat că îl susțin pe Iohannis pentru președinția României. Deci domnul Iohannis are asigurate două mandate simultan”.

Băsescu a precizat și că este de părere că președintele Iohannis ar avea șanse să preia funcția de la Bruxelles.

”Eu nu vreau să întăresc această speculație, doar spun ce știu. Eu nu pot să spun decât că nu poți fi președinte al Consiliului European dacă nu ai fost membru al Consiliului European înainte de a fi desemnat ca președinte. (...) Este o șarlatanie din partea lui Dragnea. Nu cred că el nu știe regula asta. Dragnea s-a gândit «Domnule președinte, mergeți dumneavoastră la Bruxelles, iar eu iau președinția României». Eu nu cred că acest scenariu este fezabil. Eu cred că Dragnea este dereglat”, a mai spus Traian Băsescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.