Traian Băsescu: Sclavul de Dragnea s-a băgat cu cei mai mizerabili ca să stea ca un chelner la masa lui Trump (VIDEO)

În cadrul emisiunii Dosar de Politician, Traian Băsescu a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea pe care l-a numit "sclav" şi "chelner" pentru că s-a apropriat de unii lobby-işti puternici doar să fie prezent la ceremonia de inaugurare a preşedintelui american Donald Trump.

"Uitaţi-vă şi la sclavul ăsta de Dragnea! S-a băgat cu cei mai mizerabili ca să se ducă să stea ca un chelner lângă masa lui Trump. E o reţetă hidoasă! Unii o practică, PSD în general", a precizat Traian Băsescu.

