USR, despre Congresul PSD: Am trăit în comunism, refuzăm să ne întoarcem acolo

USR a precizat că refuză să se întoarcă în comunism, susţinând că Liviu Dragnea a început deja campania pentru alegerile prezidenţiale de anul viitor.

Reprezentanţii opoziţiei îl acuză pe Dragnea că adoptă imaginea unui singur salvator al României, deşi se află la conducerea partidului care „a distrus economia românească”, potrivit unui comunicat de presă dat publicităţii.

„Liviu Dragnea a început astăzi la Congresul PSD campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, adoptând imaginea singurului posibil salvator al României, deși conduce partidul care a fost cel mai mult în ultimii 28 de ani la guvernarea țării și care a distrus economia românească. În discursul de pe scena Congresului, Liviu Dragnea a trasat direcția autoritaristă pe care România trebuie să o urmeze și a avertizat statele occidentale să nu confunde bunele relații cu servilismul. Liderul PSD a atins astăzi apogeul discursului naționalist periculos care riscă să izoleze România pe plan internațional. Cu PSD și Liviu Dragnea la guvernare, România a devenit în ultimul an cunoscută ca o țară cu penali în funcții publice care modifică legile în interesul corupților și în dispreț față de nevoile cetățenilor. De aceea, Liviu Dragnea, un infractor cu o condamnare penală definitivă și alte dosare în curs, unele dintre ele internaționale, nu trebuie să ajungă niciodată președintele României, altfel țara noastră riscă să o ia pe urmele democrațiilor iliberale precum Ungaria, Polonia, Turcia. Astăzi, Liviu Dragnea a demonstrat că refuză cultura democrației și de aceea încearcă prin violență să blocheze orice fel de protest, la fel cum făcea dictatorul Nicolae Ceaușescu. Asistăm azi la o desfășurare a forțelor de ordine complet disproporționată, care ne aduce aminte de anii ‘80 și de congresele Partidului Comunist Român. Partidul care a câștigat alegerile cu un scor istoric a avut nevoie de polițiști și jandarmi ca să țină cetățenii la distanță. În zona Sălii Palatului au fost impuse restricții de circulație, iar mai multe filtre nu au lăsat să treacă oamenii fără insigne PSD, ceea ce arată clar dorințele liderului PSD de a reinstaura un stat polițienesc în România. În discursul de pe scena Congresului, Liviu Dragnea a susținut că PSD vrea ca cetățenii acestei țări să nu mai fie supravegheați ilegal sau arestați fără motive bine întemeiate, în timp ce protestatarii din fața Sălii Palatului erau luați cu duba și duși la poliție, deși nu erau violenți. Este dovada că PSD face reguli doar pentru corupții din partid, nu pentru toți cetățenii, de aceea singura prioritate în primul an și jumătate de guvernare a fost modificarea legilor justiției, la care a anunțat că nu va renunța. USR se va opune cu toate mijloacele reinstaurării statului polițienesc în România și îndepărtării țării noastre de UE și NATO. Am trăit în comunism, refuzăm să ne întoarcem acolo!”, au precizat reprezentanţii USR în comunicat.