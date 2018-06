Codul de procedură penală, cu dedicațuie pentru parlamentarii penali, a trecut, luni noapte, de Parlament, urmând să ajungă pe masa președintelui Klaus Iohannis.

În timpul dezbaterilor mai mulți politicieni au luat cuvântul, dar declarația zilei vine de la Varujan Vosganian, purtătorulde cuvânt al ALDE, partid condus de Tăriceanu.

"Nu ne putem salva pe rând, trebuie să ne salvăm toți odată!", a declarat Vosganian.

Și nu s-a oprit aici. El a mai spus și că trebuie ”să vânăm lupi și mistreți, nu cerbi, pentru că lupii nu poți să-i agăți pe pereți ca pe trofeu, ci numai cerbii”.

Amintim că Varujan Vosganian a avut probleme mari cu legea. El este politicianul care spunea rugăciuni și se miruia în Parlament pentru a nu fi votată ridicarea imunității în două cazuri penale. DIICOT a cerut să fie cercetat pentru că, în perioada în care era ministru al Economiei în Guvernul Tăriceanu, a subminat economia națională favorizând firma Interagro a omului de afaceri Ioan Niculae.

De asemenea, Vosganian a fost acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la delapidare, pentru că ar fi vândut gaze la preţuri preferenţiale către omul de afaceri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.