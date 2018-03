Victor Ponta, consilier onorific al președintelui Serbiei: Asta trebuie să ne fie prioritatea

În contextul viziei președintelui Serbiei la București, consilierul onorific al lui Aleksandar Vučić, fostul premier român Victor Ponta, a declarat că politicienii noștri trebuie să ajute la aderarea țării vecine la Uniunea Europeană (UE).

”In Romania? Nu - este in vizita oficiala - nu este timp de lucruri private, dar am speranta si convingerea ca va fi o vizita de succes pentru ambele tari! (...) Este si in interesul Romaniei ca in 2019 avand Presedintia UE sa punem ca prioritate negocierile de aderare ale Serbiei la UE”, a declarat Victor Ponta, pentru stiripesurse.ro.

Președintele Klaus Iohannis îl va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vučić, în cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectuează la București, la invitația președintelui României. (Detalii AICI)