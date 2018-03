Victor Ponta îl atacă din nou pe Liviu Dragnea. Fostul premier face dezvăluiri senzaționale despre înțelegerile pe care pe care le-a avut cu actualul șef al PSD.

Victor Ponta spune că în 2015 s-a înțeles cu Liviu Dragnea să demisioneze amândoi din toate funcțiile, iar conducerea, atât a partidului cât și a guvernului, că fie preluată de Rovana Plumb, doar că a fost “mințit”.

„Eu am discutat atunci cu Liviu Dragnea, care tocmai fusese condamnat în dosarul Referendumul, și renunțase la funcția de președinte executiv al partidului. Eu i-am spus, așa cum tu ai făcut-o, cred că a fost corect, așa voi face și eu, voi renunța la funcția din partid și din Guvern. Hai, să arătăm că PSD nu este condus de inculpați. Noi atunci ne-am înțeles: Rovana Plumb va fi președinte al partidului și chiar prim ministru. Dragnea mi-a zis: foarte bună ideea. Eu am venit și am demisionat, pentru că mi s-a părut normal. El ne-a mințit pe toți și o va face în continuare”, a spus Ponta, la Realitatea Tv.