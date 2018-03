Victor Ponta: Dragnea nu are nicio ideologie, e un mic baron de țară care vrea putere (VIDEO)

Victor Ponta a lansat un șir de critici dure la adresa lui Liviu Dragnea, într-o intervenție telefonică pentru B1 Tv, precizând că PSD nu mai există și că șeful partidului nu are nicio ideologie, singura lui ideologie fiind puterea.

”Majoritatea covârșitoare a constatat că ieri chiar a fost un eveniment important prin semnificația asta negativă. În primul rând, nu mai avem un Partid Social Democrat european, avem, din discursul lui Dragnea, un fel de combinație între Fidesz și PiS-ul polonez, dar cu accente de Teleorman.

Nu l-ați auzit pe Dragnea în discursul ăla fascist, așa, spunând nici stânga, nici social-democrație, nici Europa. A avut un discurs, doar halba de bere îi lipsea (...). Înțeleg că a decis oficial să nu mai existe niciun fel de legătură cu trecutul PSD. Poate e supărat pe mine, dar am văzut Iliescu, Năstase, Geoană, Ponta... nu doar că nu a fost niciunul invitat, am fost scoși de pe site-ul partidului, adică partidul începe cu Dragnea, probabil se și termină cu Dragnea”, a spus fostul premier.

Ponta l-a acuzat pe Dragnea că duce PSD într-o direcție populist-naționalistă.

”Nu mai există PSD, nu mai există politică europeană. Dragnea se duce cu cei care îl urmează într-o direcție populist-naționalistă. Dragnea nu are nicio ideologie, e un mic baron de țară care vrea putere, singura lui ideologie. Și dacă îl scoateți la vot direct, cred că o să ia 7%. (...) Eu ieri am văzut un discurs irațional. Un șir de aberații care altfel erau de speriat dacă acest om care are atât de multă putere chiar gândește așa”, a mai spus Victor Ponta.

