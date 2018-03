Victor Ponta, în timpul Congresului PSD: „PSD se află acum în faţa celui mai mare pericol din existenta sa” (FOTO)

Victor Ponta a transmis, pe pagina sa de socializare, ce discurs ar fi ținut dacă ar fi participat la Congresul PSD.

Fostul premier l-a atacat de nenumărate de ori pe Liviu Dragnea în textul său:

„Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018”

Titlul de mai sus reprezintă , din păcate, doar o dorință / de la formarea oficială a PSD în 2001 (prin fuziunea PSDR cu PDSR) am participat la toate Congresele Partidului - și am și luat cuvântul la toate pentru a-mi prezența viziunea despre România / azi din păcate nu pot să fac acest lucru - nu pentru că delegații la Congres nu ar fi dorit să mă vadă și să mă asculte ( sunt convins că 99% dintre ei au luptat alături de mine în multe bătălii politice și nu uită acest lucru - așa cum mi-au arătat la Congresul din Octombrie 2015 când m-au primit cu atâta emoție și căldură ) / nu pot participa deoarece un singur om Liviu Dragnea a confiscat PSD și îl folosește doar pentru propria sa putere și îmbogățire , pentru promovarea oamenilor săi fideli de la Teleorman și pentru a se apăra de răspundere în față legii.

Dacă azi aș fi fost în sala aș fi spus următoarele :

«Stimaţi colegi - PSD se află acum în fața celui mai mare pericol din existența sa - acela de a-și pierde ideologia, valorile pe care alegătorii săi le-au apreciat, încrederea oamenilor pe care îi reprezintă și capacitatea de a insufla speranță în viitor ! Pentru un prezent de putere, funcții , bani și protecție juridică distrugeți viitorul PSD - acest Congres după părerea mea este ultima șansă de a ne întoarce de pe acest drum greșit !

1. În primul rând trebuie să cerem iertare electoratului căruia i-am promis în Campania din 2016 unitatea Partidului și mai ales unitatea țării în anul Centenarului , stabilitate și profesionalism guvernamental, măsuri economice și sociale progresiste, sancționarea abuzurilor, parcurs european și domnia legii! Niciodată în politica noastră nu a existat o diferență mai mare între ce s-a promis în Campanie și ce s-a făcut odată ajuns la Putere : dictatură în Partid și eliminarea tuturor celor care nu ascultă orbește, schimbarea fără motiv a 3 guverne într-un an, războaie propagandistice absurde, catastrofă din zona fiscal-bugetară, megaminciuna cu creșterea salariilor, mascaradă de conflict cu Statul Paralel și Kovesi (adică foștii “camarazi” și protectori ai lui Dragnea ), relația aberantă cu reprezentanțîi Uniunii Europene și ai SUA ( pe care îi atacăm fioros în emisiunile de la TV și îi pupăm mieros la întâlnirile directe).

Anul 2017 și începutul lui 2018 au dezamăgit profund alegătorii care ne-au votat, i-au radicalizat împotriva noastră pe alegătorii altor partide și, mai ales, i-au convins pe cei care nu au votat că au greșit și trebuie să vină la vot că să fie contra PSD!!! Nu vă mirați de rezultatele negative ale ultimelor sondaje - trebuie să va gândiți că în 2019-2020 va fi chiar mai rău dacă nu se schimbă nimic.

2. În al doilea rând trebuie să luăm niște decizii guvernamentale care să asigure stabilitatea și predictibiliatea în zona fiscală, bugetară, economică și socială! Trebuie revenit la Codul Fiscal din 2015 și garantat că nu va mai fi schimbat deloc până după 2020/ trebuie oprit dezmăţul bugetar care ne-a adus anul trecut o gaură de 5 miliarde de euro care se mărește în fiecare lună/ trebuie sprijinit mediul economic în zona de producție și servicii pentru a limita deficitul comercial (alte 12 miliarde de euro care au ieșit în 2017 din țară doar pe importuri)/ trebuie spus adevărul oamenilor despre cât este realist și sustenabil să le creștem salariile și pensiile ( fără să venim după cu înșelăciunile de genul “creștem salariile cu 25% dar trecem contribuțiile de 21% la angajat sau tăiem sporurile și de fapt luați mai puțini bani)!

3. Trebuie oprite atacurile populiste și demagogice la adresa sistemului bancar, a fondurilor de pensii, a societăților multinaționale și a firmelor private românești sau străine / PSD a fost în Guvernările Năstase și Ponta cel mai eficient și profesionist Partid - capabil să asigure o economie de piață funcțională, să sprijine mediul de afaceri și investițiile, să echilibreze buna guvernanță economică și măsurile sociale! Am avut mereu bani de salarii și pensii când mediul economic privat a fost mulțumit și s-a dezvoltat - altă cale nu există ! În 2017 se culeg roadele acestor politici din 2012-2015 dar se risipesc toți banii astfel obținuți pe programe populiste și iresponsabile care ne vor duce direct la situația cu care ne-am confruntat cu ocazia Crizei din 2009-2010 ( parcă nu am învățat nimic de atunci și suntem condamnați să suferim din nou la fel)!

4. Trebuie lămurită relația noastră cu Uniunea Europeană - trebuie spus clar că vrem să fim în continuare în această Uniune, să profităm de avantajele acesteia, să fim mai implicați și să avem o voce mult mai puternică cu ocazia Președinției UE pe care o avem în 2019, să participăm la proiectul de reformare și să fim un exemplu de succces pentru Moldova, Serbia și ceilalți vecini ai noștri. Jocurile și frustrările personale ale lui Liviu Dragnea ( care se visează mai recent un Viktor Orban sau Jaroslaw Kaczynski de Teleorman) sunt meschine și duc la dezastru pentru PSD și România .

La fel relația cu SUA / punem niște parlamentari PSD să îl înjure pe Ambasadorul Klemm după care îl primim cu zâmbet mieros în Cabinet/ plătim miliarde de euro pentru armament din SUA după care ne jeluim la televizor ce răi sunt cei de la Departamentul de Stat și cum sprijină americanii “Statul Paralel” / vorbim de Parteneriatul Strategic dar dăm bani negri la firme de lobby că să facem poze și vizite aranjate la Washington/ atacăm zi de zi SRI și SIE pe care americanii îi consideră partenerii lor de prima mâna în această regiune! Jocul de negociere al lui Dragnea ( va dau bani și ce vreți dar voi mă scăpați de dosare) este imoral, stupid și sortit esescului.

5. Opriți imediat conflictul PSD cu Justiția și celelalte instituțîi ale statului! PSD a fost mereu un sprijinitor al unui stat românesc puternic - nu suntem anarhiști și nici revoluționari pașoptiști! În cele 15 luni de când avem majoritate parlamentară absolută am vorbit la telvizor, am speriat magistrații, am enervat milioane de români și ne-am certat inutil cu SUA și Comisia Europeană - dar nu am schimbat un alineat sau o virgulă dintr-o lege chiar dacă avem decizii ale Curții Constituționale, Directive Europene și cazuri clare de abuzuri și aplicări aberante ale unor texte de lege!

De 15 luni Liviu Dragnea își negociează propriile dosare penale folosind PSD , Guvernul și Parlamentul ca arme în această negociere! Haideți să numim un grup de 5 oameni de drept ( fără probleme penale) care să facă o lista clară de texte de lege care trebuie modificate pentru a aplica Deciziile CCR, Directivele Europene și a opri abuzurile de Sistem ( nu Portocală e problema principală - ci Legile pe baza cărora el a acționat)! Aceste modificări se discută și se explică CSM, Președintelui Iohannis, Comisiei Europene, ambasadorilor acreditați la București, reprezentanților ONG urilor și mass media - după care le adopți în Parlament și cu votul Opoziției! Și așa încheiem această problemă. Iar Dragnea să fie achitat dacă e nevinovat sau condamnat dacă a furat bani europeni sau Insula Belina cu Teldrum, dacă a spălat bani în Brazilia sau orice altceva - dar acestea sunt problemele lui personale și PSD nu mai trebuie să fie scut pt el!

6. În final - nu vă mai lăsăți păcăliți și cumpărați de Dragnea cu funcții efemere/ am avut curiozitatea să mă uit pe rezultatele Congresului PSD din Octombrie 2015 și am constatat că Președintele Executiv ales atunci Vali Zgonea a fost exclus din Partid la fel că vicepreședintele Mihai Chirică - restul de 9 vicepreședinți bărbați nici nu mai candidează azi pentru funcție! La ce vă folosesc azi funcțiile din Partid dacă absolut totul ( de la numele Premierului până la orice secretară a unui Ministru sau Parlamentar ) se decide doar de către Liviu Dragnea? Credeți că este onorant să mergi acasă în Banat, Ardeal, Moldova sau Dobrogea și să spui că faci parte dintr-o conducere în care Președintele este din Teleorman, Președintele Executiv din Teleorman, vicepreședinta de la femei din Teleorman?!?!

Cred că la acest Congres trebuie redată PSD o conducere colectivă / cred că Ion Iliescu, Adrian Năstase, Mircea Geoană și Victor Ponta ( după ce au fost șterși toți patru chiar și de pe website-ul PSD de către noul lider venit de la PD Băsescu) pot să aibă măcar o implicare simbolică / cred că singura decizie bună azi ar fi ca Dragnea să demisioneze din toate funcțiile - ca Viorica Dancila ( în baza funcției de Premier) să asigure conducerea interimară a Partidului alături de Cati Andronescu , Nicu Bănicioiu, Gabriela Firea sau Adrian Țuțuianu / și PSD să aibă dreptul în 2018 la un nou început care să îi permită să refacă guvernarea și să construiască pentru 2019-20 o nouă viziune de centru stânga pentru România! Dacă nu veți face nimic din aceste lucruri PSD va înceta să existe efectiv și toți cei prezenți veți fi prizonieri în PDT - Partidul lui Dragnea de la Teleorman ! Iar românii nu vă vor înțelege și nu vă vor ierta! Să aveți un gând bun și curajul să faceți ceea ce toți știți în inima voastră că este drept de făcut! Vă Mulțumesc- și voi rămâne mereu același Victor Ponta alături de care ați muncit, ați luptat și ați fost mândri că sunteți români și pesediști!»”, a transmis Ponta, pe Facebook, alături de o imagine ironică la adresa lui Dragnea.