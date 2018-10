Victor Ponta: Pro România nu va vota legea offshore. Nu cred că viitorul resurselor naturale ale României poate fi decis de Dragnea şi Tăriceanu

Liderul Pro România, Victor Ponta, a anunțat luni că formațiunea pe care o conduce nu va vota în Parlament proiectul legii offshore, informează Agerpres.

"Astăzi am avut o primă reuniune a noii conduceri şi am formulat nişte puncte de vedere ale Pro România pe trei teme care sunt pe agenda publică. În primul rând, dacă se va impune din nou, zilele acestea, votarea legii privind resursele naturale din Marea Neagră, legea offshore, anunţ de la început că nu vom vota pentru această lege, exact din aceleaşi argumente pe care le-am prezentat şi anterior. Este o chestiune mult prea importantă, care angajează România pentru 20 - 30 de ani şi nu poate fi decisă printr-o negociere de tarabă între domnul Dragnea şi domnul Tăriceanu. Nu am nicio încredere în competenţa niciunuia dintre ei şi nici nu cred că preşedintele Camerei sau al Senatului se pricep să elaboreze o lege atât de tehnică", a declarat Ponta.

Fostul premier a atras atenția asupra faptului că Executivul nu a trimis până acum niciun punct de vedere privind acest proiect. Astfel, Ponta este de părere că se va aștepta schimbarea guvernului PSD-ALDE pentru a se relua discuția despre acest subiect.

"Ce e grav este că pierdem un timp: pentru investiţii, pentru proiectul şi strategia noastră. (...) Sper să nu existe o majoritate pentru adoptarea forţată a unei legi care este în dezavantajul unui proiect pe termen lung în România. Dacă se va face o majoritate, vă spun de pe acum că legea nu se va aplica. Nu cred că viitorul resurselor naturale ale României poate fi decis de două persoane, domnul Dragnea şi domnul Tăriceanu" a mai spus Victor Ponta.