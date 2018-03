Viorica Dăncilă a propus 100 de măsuri pentru Anul Centenarului. Ce domenii sunt vizate (VIDEO)

Viorica Dăncilă a propus 100 de măsuri pentru Anul Centenarului ce vizează, pe lângă altele, justiţia, finanţele şi sănătatea.

De asemenea, premierul a ţinut să îi transmită şi un mesaj preşedintelui Klaus Iohannis, menţionând că legile justiţiei vor intra în vigoare.

