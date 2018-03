Viorica Dăncilă, criticată dur de un fost coleg: Nu a deschis gura în Parlamentul European (VIDEO)

Premierul României, desființat de un fost coleg din Parlamentul European: Viorica Dăncilă nu poate comunica la Bruxelles cu vreunul dintre colegii săi pentru că nu cunoaște o limbă străină. Afirmația îi aparține europarlamentarul PSD Cătălin Ivan. Acesta susține și că PSD riscă să fie exclus din familia socialiştilor europeni, informează Adevărul.

