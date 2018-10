Viorica Dăncilă, ironizată într-o emisiune de la un post francez: `O colombină în serviciul bufonilor` / Un 'personaj cu mustață' îi suflă răspunsurile premierului român (VIDEO)

Prestația Vioricăi Dăncilă în funcția de premier a atras atenția francezilor de la emisiunea ”28 Minutes” a postului Arte, unde șefa Guvernului a fost prezentată într-o notă ironică.

Astfel, despre Dăncilă se spune că încearcă să combată independența justiției și lupta anto-corupție. De asemenea, se vorbește despre legătura dintre ea și liderul PSD, Liviu Dragnea.

”Deși România se află sub supravegherea specială a UE, prim-ministrul său încearcă să pună capăt independenței justiției și luptei împotriva corupției. Ar trebui încarcerată Viorica Dăncilă?

Viorica Dăncilă conduce Guvernul României din luna ianuarie. Ea a fost propusă șefului statului de puternicul lider al Partidului Social-Democrat, el însuși condamnat pentru fraudă electorală”, spune prezentatorul.

”Sunt furios că țara mea se află sub supraveghere. Sunt tratat ca un hoț. Eu sunt un om onest”, sunt cuvintele rostite de un personaj care o întruchipează pe Dăncilă, în Parlamentul European. Doar că afirmațiile nu îi aparțin, ci sunt doar repetate după cum îi suflă un personaj cu mustață aflat în spatele său.

”Datorită fidelității sale față de șeful partidului, fosta consilieră municipală, care nu vorbește deloc engleza, a fost catapultată în postul de deputat european, apoi în funcția de prim-ministru”, completează prezentatorul.

Referitor la lupta anticorupție din România, se precizează că în ultimii zece ani, în țata noastră au fost condamnați un premier, 20 de miniștri, 53 de deputați și 19 senatori. Însă Guvernul încearcă să oprească această luptă prin măsurile pe care le impune, precizează prezentatorul.

”Proiectul promovat de Viorica prevede, printre altele, dezincriminarea corupției pasive, interzicerea supravegherii video și a interceptărilor.

Micile manevre ale Vioricăi și ale Guvernului său de stânga au fost criticate de mii de magistrați, de zeci de mii de manifestanți, de Comisia Europeană, care va publica recomandările sale la finalul lunii noiembrie, și de Departamentul de stat american.

O colombină în serviciul bufonilor. Tragedia dell'arte”, este conculzia materialului jurnaliștilor francezi.

