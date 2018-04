Bundesliga: Situaţie inedită, generată de asistenţa video. Jucătorii au fost chemaţi de la vestiare după o decizie greşită (VIDEO)

Situaţie inedită în campionatul german de fotbal, cauzată de asistenţa video a arbitrajului (VAR).

La pauza meciului dintre Mainz şi Freiburg, din etapa a XXX-a din Bundesliga, jucătorii celor două echipe au fost chemaţi de la vestiare pentru ca echipa lui Alexandru Maxim să execute un penalti, "văzut" de VAR.

În ultimele secunde ale primei reprize, Mainz a cerut penalti după ce Marc-Oliver Kempf, de la Freiburg, a atins cu mâna în careu mingea centrată de Daniel Brosinski.

Arbitrul de centru, Guido Winkmann, nu a dictat lovitură de la 11 metri şi a fluierat sfârşitul primei reprize, iar jucătorii au plecat la vestiare, relatează news.ro. Însă arbitrul a fost informat de VAR, după ceva timp, că a fost penalti şi i-a chemat pe jucători din nou pe teren, pentru executarea loviturii de pedeapsă.

Penaltiul a fost transformat de argentinianul Pablo de Blasis, la aproape şapte minute de la primul fluier de final al reprizei.

De-abia apoi jucătorii celor două echipe au putut să intre în pauză.

Partida s-a încheiat cu scorul de 2-0 pentru Mainz, formaţie la care românul Alexandru Maxim a fost rezervă.

