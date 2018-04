De ce este important sa purtati adidasi potriviti in timpul antrenamentelor

Te-ai decis sa te apuci de sport, fie pentru a scapa de kilogramele in plus sau pur si simplu pentru a te mentine in forma, si indiferent daca antrenamentul implica alergarea, mersul pe jos, exercitii la sala de forta sau gimnastica, vei avea nevoie de o pereche de pantofi sport de calitate. Leziunile cauzate de incaltamintea necorespunzatoare pot sa va afecteze realizarea corecta a exercitiilor sportive. Investitia intr-o pereche de adidasi de calitate va ajuta sa preveniti deteriorarea piciorului si a gleznei, si sa transformati antrenamentul intr-o experienta mai placuta si confortabila.

Tipuri de adidasi

Exista pe piata o varietate de pantofi sport pentru orice tip de sport. Pantofii de alergare care au amortizoare incorporate sunt destinati celor care fac jogging, iar adidasii pentru aerobic sunt mai usori si absorb socurile pentru a preveni oboseala piciorului si pentru a amortiza piciorul, care este pus sub presiune de la exercitiile de aerobic. Adidasii de tenis au talpi flexibile pentru a va proteja picioarele atunci cand trebuie sa va miscati rapid dintr-o parte in alta a terenului. Adidasii de baschet sunt inalti si ofera o protectie suplimentara impotriva ranilor la glezna care pot aparea din cauza sariturilor. Exista, de asemenea, adidasi pentru cross trening, numit si antrenament functional, care sunt potriviti pentru cei care practica mai multe tipuri de sport sau exercitii diferite.

Pentru persoanele care nu practica un sport anume, dar au nevoie de o incaltaminte sport de calitate, care sa le protejeze piciorul, exista modele „multifunctionale”, asa cum sunt adidasi New Balance ieftini.

Alegerea adidasilor

Medicii specializati in ortopedie recomanda ca atunci cand va alegeti adidasii sa tineti cont de sportul/exercitiile pe care il practicati cel mai des. Daca efectuati un anumit tip de exercitiu de trei ori pe saptamana sau mai mult, alegeti un pantof sport corespunzator respectivului tip de exercitiu.

De asemenea, este recomandat sa mergeti sa va cumparati o pereche de adidasi dupa-amiaza sau seara, dupa antrenament, pentru ca atunci picioarele sunt mai umflate. Daca alegeti sa cumparati incaltamintea dintr-un magazin online, alegeti unul care sa garanteze calitatea produselor, asa cum este ShoeExpress. Cand probati in magazin perechea dorita, purtati sosete sport; in felul acesta nu veti avea surprize cand veti purta adidasii in sala de sport sau la alergat. Pentru ca o incaltaminte sport sa fie eficienta, trebuie ca intre degetul mare al piciorului si varful adidasului sa existe o distanta de o jumatate de centimetru si sa puteti misca cu usurinta degetele de la picioare. Indoiti adidasul inainte sa il cumparati pentru a va asigura ca nu este prea flexibil, deoarece acest lucru poate indica o lipsa de sprijin pentru piciorul tau in timpul exercitiilor.