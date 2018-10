DE NECREZUT! Două campioane mondiale la volei feminin evoluează în campionatul românesc: 'Am făcut o mutare EXTRAORDINARĂ' (FOTO)

Serbia tocmai s-a încoronat noua campioană mondială la volei feminin, după ce a învins Italia, cu 3-2, în marea finala disputată weekend-ul acesta, la Yokohama (Japonia).

Absolut remarcabil este faptul că din lotul campioanelor, antrenat de Zoran Terzic, care a activat şi în România, au făcut parte şi două jucătoare legitimate în prima ligă din ţara noastră: Maja Aleksić (CSM Volei Alba Blaj) şi Teodora Pušić (UVT Agroland Timişoara).

Ambele voleibaliste au fost transferate în vară de cluburile din România.

(Foto: prosport.ro / Teodora Pušić, nr. 12, şi Maja Aleksić, nr. 14)

Maja Aleksić (21 ani) a fost adusă de la Vizura Ruma (Serbia), semnând un contract pe două sezoane cu Alba Blaj. Teodora Pušić (25 ani) a venit de la Allianz MTV Sttutgart, fiind transferată de Timişoara cu puţin timp înaintea Campionatului Mondial din Japonia, scrie prosport.ro.

”Maja (Aleksić, n.r.) este considerată una din cele mai talentate jucătoare de către lumea voleiului din Serbia, are numai 21 de ani. Nu a jucat foarte mult la acest Campionat Mondial, dar am primit referinţe foarte bune despre ea. Noi am transferat-o în ideea că o vom avea pentru două sezoane, încercăm şi un proiect căruia să-i dăm continuitate, să nu mai schimbăm mai mult de 5-6 jucătoare în fiecare an.

Ţinând cont de vârsta pe care o are, 21 dea ani, ţinând cont şi de ce am auzit despre ea, de la antrenori şi jucătoare, cred că am făcut o mutare extraordinară”, a spus Vladimir Bacşiş, directorul general al echipei Alba Blaj.

Maja Aleksic a ajuns la Blaj la recomandarea lui Darko Zakoc, antrenorul echipei, cel care a şi promovat-o în prima ligă din Serbia încă de acum 4 ani.