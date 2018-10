DOLIU NAŢIONAL: A murit marele fotbalist ILIE BALACI! (VIDEO)

A murit fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima, Ilie Balaci! El a suferit în această dimineață un stop cardio-respirator. Medicii sosiţi la locuinţa sa l-au resuscitat minute bune, însă, a decedat după o jumătate de oră de manevre. Decesul a fost declarat în jurul orei 11.15, de către medicii de pe ambulanţă.

Născut la 13 septembrie 1965, Balaci şi-a petrecut cea mai mare carieră de fotbalist la Universitatea Craiova (1973-1984). El a mai evoluat la FC Olt şi la Dinamo. Ilie Balaci a îmbrăcat de 65 de ori tricoul echipei naţionale, pentru care a marcat opt goluri.

Ca antrenor, Balaci a pregătit mai multe echipe din Zona Golfului şi din nordul Africii, cu care a obţinut numeroase performanţe.

