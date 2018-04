Gabi Balint, REVOLTAT după meciul Steaua - Rapid: Organizare mai proastă n-am văzut! / Jandarmii, puși la zid

Meciul Steaua - Rapid din Liga a IV-a a fost umbrit de violențele din tribune. Se pare că la atmosfera tensionată nu au contribuit doar ultrașii puși pe scandal, ci și proasta organizare și atitudinea jandarmilor.

Printre spectatorii care au avut de suferit s-a aflat și Gabi Balint. Acesta a povestit, pentru DigiSport, că, la un moment dat, atmosfera a devenit insuportabilă.

”Au fost câteva incidente nedorite și la un moment dat au fost petarde foarte multe. Aveai senzația că nu mai încetau. Din zona lojelor, de la VIP, unde am stat eu, am observat un mic grup care s-a bătut. Apoi, intervenția jandarmilor a fost foarte dură, aici poate este de discutat sau așa o fi procedura. Dar, au dat cu foarte mult gaz. Cu 10 minute înainte de final, eu nu am mai putut să stau. Aveam ochii înlăcrimați, ochii roșii, strănutam tot timpul. Eram cu colegii mei din generația Sevilla ’86 și le-am spus că nu mai pot”, a declarat Gabi Balint.

El a mai spus că mulți oameni au avut de suferit doar din cauza a 30-40 de persoane. A văzut cu ochii lui cum o mamă și copilul ei au devenit victime colaterale: ”Au fost 36.000 der spectatori, atmosfera din tribune a fost una frumoasă, coregrafii superbe ale ambelor galerii, dar iată cu au fost acele evenimente izolate. Am văzut de acolo, din înaltul tribunei, cum o doamnă cu copilul ei au fost victime colateral. Până la urmă, 30-40 de oameni au generat acest conflict”.

”Am fost și eu la multe partide, cu miză și mai mare ca acesta, dar organizare mai proastă ca acum nu am văzut niciodată. Păi, am văzut cum lumea circula nestingherită dintr-o parte în alta, de la o tribună la alta, am văzut și în zona VIP persoane care nu aveau ce să caute acolo”, a mai susținut Balint, pentru DigiSport.