Grave INCIDENTE la meciul Steaua-Rapid! Zeci de răniți. Sute de suporteri, evacuați de pe Arena Națională (VIDEO, FOTO)

UPDATE: Rapidul a câștigat derby-ul cu Steaua, cu scorul 3-1. Meciul a fost întrerupt atât în prima repriză, cât și în a doua din cauza ieșirilor violente ale unor suporteri. Mai multe persoane au fost reținute.

UPDATE: Noi incidente la derby-ul Steaua-Rapid. După ce Rapidul a marcat golul de 3-1, un suporter rapidist a pătruns pe teren și a făcut gesturi obscene către steliști. Au mai fost și alții care au încercat să forțeze intrarea pe teren, iar jandarmii cu greu le-au făcut față. Pentru calmarea spiritelor, jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Zeci de suporteri au fost răniți pe parcursul partidei. Unii dintre spectatori au plecat de teamă că violențele vor escalada.



Grave incidente la meciul Steaua-Rapid din liga a IV-a! E haos pe Arena Națională și a fost nevoie de interveția jandarmilor, informează B1 TV.

Puțin după începerea derby-ului, o parte dintre suporterii echipei Steaua au migrant spre peluza destinată rapidiștilor. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a separa grupurile. Mai mulți suporteri violenți au fost scoși de pe stadion. Organizatorii au anunțat că este posibilă chiar încetarea meciului dacă incidentele se vor repeta.

Mii de jandarmi au fost mobilizați pentru acest meci, 700 dintre ei doar în perimetrul Arenei Naționale.

