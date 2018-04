Karim Benzema şochează: "Asta e ţara mea! Pentru Franţa am jucat din raţiuni sportive". Ce spune fotbalistul despre Marseilleza

Fotbalistul Karim Benzema a şocat întreaga Franţă, prin declaraţiile pe care le-a făcut recent, în cadrul unui interviu acordat Vanity Fair.

"Dacă ascultăm cu atenție imnul, există o instigare la război, iar mie nu îmi place asta", a afirmat Benzema, întrebat de ce nu obișnuia să cânte imnul naționalei (Marseilleza) alături de colegi.

"Am jucat pentru Les Bleus din rațiuni sportive, dar țara mea e Algeria", a spus atacantul lui Real Madrid, conform digisport.ro.

Atacantul lui Real Madrid nu a mai fost convocat de selecționerul Didier Deschamps după ce a fost judecat în cazul de șantaj sexual asupra lui Mathieu Valbuena. Fotbalistul și fost arestat pentru o zi în noiembrie 2015.

"Am 30 de ani și am doi copii, sunt liniștit. Dacă e nevoie de mine, știu unde mă găsesc", a adăugat atacantul, care are 81 de selecții și 27 de goluri pentru reprezentativa cocoșului galic.

Benzema susține că nici cu colegii săi nu are o relație prea apropiată: "Suntem cu toții preteni, dar nu pot să spun că luăm cina îmrpreună, suntem prieteni la muncă", a încheiat Benzema.

El e născut în Franța, la Lyon, însă părinții săi sunt de origine algeriană, iar atacantul chiar a avut posibilitatea să alege să joace pentru naționala africană în urmă cu mai mulți ani.