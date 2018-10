Mesajul clubului Universitatea Craiova, după moartea lui Ilie Balaci (VIDEO)

Fostul mare internațional și component al Craiovei Maxima, Ilie Balaci, s-a stins din viață la vârsta de 62 de ani.

Universitatea Craiova a postat un mesaj emoționant pe Facebook.

”Intr-o zi mohorâtă de toamnă, Ilie Balaci a plecat să joace în echipa îngerilor. Dumnezeu să îl odihnească!

NU TE VOM UITA NICIODATĂ, ILIE BALACI!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a clubului.

La rândul său, Sorin Cârțu a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre fostul fotbalist. (DetaliI AICI)

