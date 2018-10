Momente cumplite la biserica unde este depus Ilie Balaci: Aurel Beldeanu a căzut din picioare. Primul diagnostic al medicilor este acela de preinfarct cu semipareză (VIDEO)

Momente incredibile la biserica Sfântu Ilie din Craiova unde este depus sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului mare fotbalist Ilie Balaci. Colegului său din generaţia Craiovei Maxima, Aurel Beldeanu, i s-a făcut rău în timpul slujbei, fiind nevoie ca medicii să intervină pentru a îi oferi îngrijiri medicale şi a îl prelua la spital.

Imagini apărute în mediul online îl arată pe Aurel Beldeanu fiind într-o stare destul de rea, acesta fiind ţinut pe braţe de cei prezenţi şi dus la ambulanţă.

Primul diagnostic al medicilor este acela de preinfarct cu semipareză, scrie GSP. Corespondentul ProSport aflat la faţa locului spune că lui Beldeanu i s-a încleştat gura în momentul când nu s-a mai putut ţine pe picioare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.