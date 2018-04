Noi imagini cu violenţele de la Steaua-Rapid. Un fan stelist este bătut cu bestialitate înaintea meciului de forţele de ordine (VIDEO)

Au apărut noi imagini cu violenţele de la derby-ul Steaua-Rapid din Liga a 4-a disputat în weekend.

Meciul a fost marcat de ciocnirile violente între fanii celor două echipe, oprite de intervenţia în forţă a jandarmilor, care au alterat spectacolul sportiv.

Până şi debutul partidei a fost marcat de un incident reprobabil. Un fan stelist a fost lovit cu brutalitate de forțele de ordine, după ce a intrat pe teren.

Suporterul a fost scos de pe suprafața de joc plin de sânge, după cum se poate vedea în filmuleţul de mai jos.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.