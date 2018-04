Primele imagini explicite cu intervenţia în forţă a jandarmilor în timpul meciului Steaua - Rapid din Liga 4 (VIDEO)

Meciul dintre CSA Steaua şi Academia Rapid din Liga 4, la care au asistat peste 30.000 de spectatori, a fost marcat de violenţe extreme în care actorii principali au fost atât cele două galerii, cât şi jandarmii care au intervenit în forţă la final şi au evacuat galeria stelistă.

Asociația Steliștilor 1947 a încărcat un videoclip în care, cu câteva minute înaintea fluierului final, jandarmii evacuează două sectoare ale Peluzei Sud. Forțele de ordine utilizează gaze lacrimogene, în ciuda lipsei de opoziție din partea fanilor.

