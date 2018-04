"Respect nebun pentru el". Un suporter stelist i-a cucerit pe ultraşii Europei după ce a alergat prin mijlocul galeriei rapidiste, împărţind pumni în stânga şi în dreapta (VIDEO)

Steaua - Rapid, derby-ul din Liga a 4-a disputat în weekend, a oferit momente memorabile pe Arena Naţională.

Deşi meciul a fost umbrit de ciocnirile violente între suporterii celor două echipe, o fază petrecută în tribune face înconjurul lumii.

O pagină de Facebook dedicată ultrașilor celor mai cunoscute cluburi de fotbal din Balcani a publicat un clip de doar câteva secunde cu un fan stelist.

Suporterul i-a impresionat pe ultrași după ce a pus pe fugă mai mulți rivali. El a pătruns în fugă în sectorul galeriei rapidiste și a început să împartă pumni în stânga și în dreapta.

Gestul lui, deși condamnabil și deloc de urmat, a fost apreciat de ultrași. "Respect nebun pentru el", au scris administratorii paginii alături de videoclip.

Incidentele violente de la meciul Steaua - Rapid au fost oprite doar de intervenția în forță a jandarmilor, care au dat amenzi usturătoare.

57 de fani interzişi şi peste 10.000 de euro din 77 de amenzi e bilanţul Jandarmeriei după scandalul de la Steaua Rapid. În plus, Steaua şi firma de pază s-au mai ales cu sancţiuni de câte 5.000 de lei, pentru neregulile din planul organizării meciului, scrie digisport.ro.

