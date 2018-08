S-a aflat ADEVĂRUL! De ce a RENUNȚAT Andrei Pavel la colaborarea cu Simona Halep

Marius Vecerdea, fostul antrenor al rusoaicei Elena Dementieva (locul 3 in clasamentul WTA, in 2009), consideră că încetarea colaborării dintre Andrei Pavel și Simona Halep a fost cauzată de faptul că tenismena „nu are apreciere prea multă față de tehnicienii români".

„Ne arata caracterul Simonei. Nu neaparat negativ. Trendul este de a face schimbari dese, la un an-doi. Mai ales schimbari de antrenori romani. Nu are apreciere prea multa fata de romani", a spus Marius Vecerdea, citat de ziare.com.

De asemenea, fostul antrenor susține că Simona are obiceiul să facă schimbări dese în staff-ul său.

Andrei Pavel a renunțat luna aceasta la colaborarea cu Simona Halep, care datează din luna septembrie a anului trecut, pentru a lucra împreună cu Marius Copil.